США выдвигают КНДР условия, угрожая санкциями: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 6 марта, 2019, 17:00 — ИА Регнум.
- В Латвии проверяют защитницу русского языка;
- Вашингтон может ужесточить санкции против КНДР;
- Киев заявил о готовящемся «вторжении» Москвы;
- В Ливане считают США разжигателями межрелигиозной розни;
- Жители Орла просят президента защитить их от «токсичных инвестиций».
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.
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