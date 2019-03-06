Екатеринбург, 6 марта, 2019, 15:42 — ИА Регнум. Аэропорт «Кольцово» накануне Международного женского дня принял семь «цветочных» рейсов. Последний самолёт доставил на Средний Урал 91 тонну цветов, сообщили журналистам в пресс-службе воздушной гавани.

Тюльпаны

Всего с конца февраля в грузовом терминале аэропорта было обработано около 400 тонн цветов из Маастрихта (Нидерланды) и Амстердама. Среди них тюльпаны, лилии, розы и орхидеи. Цветы на Урал доставили грузовые авиакомпании Sky Gates и AirBridgeCargo.

Напомним, 8 марта отмечается Международный женский день. В гипермаркетах Екатеринбурга и окрестностей уже можно приобрести букеты тюльпанов. Активная торговля цветами традиционно будет развёрнута 7 и 8 марта.