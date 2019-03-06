Екатеринбург, 6 марта, 2019, 15:59 — ИА Регнум. В Екатеринбурге внезапно обнаружили мусорные завалы, которые так и не убрали после ввода «мусорной реформы». На горы отходов наткнулся депутат Госдумы Андрей Альшевских («Единая Россия»), о чём и сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Свалка

Мусорные кучи нашли на Уралмаше. В их организации Альшевских обвинил неназванное «муниципальное предприятие».

«Каждый день снуют машины и вываливают грузы. Выглядит как место экологической катастрофы», — прокомментировал депутат.

Информация о завалах удивила руководителя регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами — муниципального предприятия «Спецавтобаза», депутата гордумы Григория Вихарева.

«На фотографии видно, что там есть твердые коммунальные отходы. А с ними никто, кроме регионального оператора, не может работать!

Мы должны как регоператор ликвидировать все несанкционированные свалки. Почему туда возят? Будем разбираться!» — заявил Вихарев кореспонденту ИА REGNUM .

Свалка на Уралмаше пугает жителей уже не первый год и не один раз горела. В её организации обвиняют муниципальное унитарное предприятие (МУП) «Инженерная геодезия, раскопки и рекультивация земель».

Напомним, с 1 января 2019 года во многих регионах России ввели мусорную или «экологическую» реформу. Одним из пунктов реформы стала ликвидация несанкционированных свалок.