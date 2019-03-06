Киев, 6 марта, 2019, 15:40 — ИА Регнум. Экономист, директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко выразил сожаление в связи с тем, что в рейтинге журнала «Форбс» мало успешных бизнесменов от Украины. Соответствующее заявление Охрименко сделал 6 марта в эфире одного из украинских телеканалов.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

«Мало, надо больше. Богатые люди формируют внутренний валовой продукт. ВВП не формируют те, кто работает на базаре. Если богаты олигархи — богата страна… В рейтинге журнала Форбс больше всего американцев, потому что Америка богата. Основа любой экономики — большой бизнес. Как только успешно развивается большой бизнес, у вас большая зарплата… У нас есть страны мира, где нет крупного бизнеса — Малави, Джибути… Давайте туда двигаться. Мы будем Бурунди?» — задался вопросом Охрименко.

Он считает, что на Украине нельзя реализовывать никаких планов по деолигархизации.

«Любой царь, любой президент в первую очередь опирается на большой бизнес… В США их не называют олигархами, их называют успешными бизнесменами. Давайте и мы переименуем», — призвал Охрименко.

По его словам, в 2018 году украинские олигархи увеличили свои доходы, что отразилось на росте доходов украинцев.

«За 2018 год в Украине ВВП вырос на 3,4% по сравнению с 2017 годом. Номинальная зарплата в Украине выросла на 22%, а реальная на 19%. Тем не менее по сравнению с 2013 годом наблюдается падение и ВВП, и зарплаты… Почему мы говорим, что после майдана плохо, потому что война олигархов. После майдана потеряли и продолжаем терять ВВП, потому что война олигархов. Не было бы майдана, было бы лучше», — добавил экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, в ежегодный рейтинг миллиардеров по версии американского журнала Forbes попали семь украинских бизнесменов. Как информирует издание, среди украинцев традиционно самое высокое место занимает владелец группы СКМ Ринат Ахметов. Его активы издание оценили в $6 млрд (в прошлогоднем рейтинге было $5,5 млрд), что позволило ему занять 272-е место. Напомним, в прошлогоднем рейтинге Ахметов был на 334-ой позиции.

Владелец Ferrexpo Константин Жеваго опустился на 1511-е место в рейтинге (со 1477-го годом ранее). Его капитал уменьшился с $1,6 млрд до $1,5 млрд. Основной акционер «Мироновского хлебопродукта» Юрий Косюк и владелец «Интерпайпа» Виктор Пинчук заняли 1605-е место с состоянием в $1,4 млрд. Совладелец группы «Приват» Геннадий Боголюбов разместился на 1818-й позиции ($1,2 млрд), обогнав своего бизнес-партнера Игоря Коломойского — 1947-е место и $1,1 млрд.

Напомним, 13 февраля глава кабинета министров Украины Владимир Гройсман заявил, что в 2018 году ВВП Украины вырос на 3,2%.

Кроме того, в январе 2019 года Всемирный банк ухудшил прогноз по росту ВВП Украины в 2019 году до 2,9%, в 2020 году — до 3,4%. По сравнению с прогнозом, обнародованным в июне 2018 года, прогноз на 2019 году снижен на 1,1 п.п., на 2020 год — на 0,6 п.п.