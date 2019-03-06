Москва, 6 марта, 2019, 15:41 — ИА Регнум. Полый отказ от призыва на срочную военную службу в Вооруженные силы России нецелесообразен по целому ряду причин, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

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«Во-первых, благодаря системе срочной службы формируется обученный резерв, который может быть экстренно призван на службу в случае развития какого-то крупномасштабного военного конфликта, стихийных бедствий или массовых беспорядков.

Каждый год численность этого резерва пополняется на 200 с лишним тысяч человек, что при учёте рационального возраста призыва резервистов до 45 лет позволяет в сжатые сроки получить около 5 млн человек подготовленных пополнений. С учетом геополитического положения нашей страны это нельзя назвать лишней предосторожностью.

Во-вторых, срочная служба — хороший источник кадров для тех же самых контрактных должностей и офицерского состава. Будущий контрактник получает воинскую специальность, примеривает на себя армейские порядки, офицеры могут оценить, насколько он подходит для дальнейшей службы.

В-третьих, наличие института призывной службы несколько дисциплинирует молодёжь, кого-то заставляя раньше определиться с выбором образования и профессии, кого-то просто изымая из общества в тот период, когда человек более склонен к опасным авантюрам.

В-четвертых, не надо забывать и о том, что армия, пусть и не так активно, как в советское время, выполняет роль социального лифта — кто-то в ней получает специальности, вполне применимые затем в гражданской жизни, для кого-то служба по призыву является возможностью увидеть жизнь за пределами своей провинции, расширить кругозор и завести новые знакомства», — перечислил эксперт.

Он отметил, что последнюю функцию, кстати, армия могла бы выполнять и более эффективно, если бы государство поставило перед ней такую задачу. В частности, численность инженерных войск можно было бы и увеличить, возложив на них часть крупных инфраструктурных проектов. На выходе получились бы не только более дешёвые дороги, мосты, тоннели и проч., но и подготовленные специалисты.

Финансовые же причины, на которые также сослались в Генштабе, тут играют не самую важную роль. Если вдруг страна окажется не в состоянии оплатить зарплаты лишним 200 тысячам рядовых контрактников, это будет означать такой глубокий кризис, что тут и офицеры с прапорщиками могут разбежаться. Другое дело, что уровень квалификации призывников и сложность выполняемых ими задач не дают оснований платить им сколько-нибудь значимые зарплаты, особенно с учётом расходов на их обучение, питание, обмундирование и квартирование.

«Если отменить призыв и начать заполнять эти вакансии по контракту, страна может столкнуться со сложностями набора — за такие деньги, да ещё с учётом необходимости на длительное время переселиться к месту службы в общежитие, оставив семью, можно будет набрать лишь совсем уж никчёмный контингент. А если поднять зарплаты рядовым до конкурентоспособного уровня, придётся и дальше по цепочке существенно повысить оклады», — высказал свое мнение Кабаков.

Подробнее: В Генштабе обосновали нецелесообразность отказа от призыва в России

Как сообщало ИА REGNUM, начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский заявил, что полный отказ от призыва в армию нецелесообразен.

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