Киев, 6 марта, 2019, 15:36 — ИА Регнум. Правительство Украины решило не продлевать контракт, истекающий 22 марта, нынешнему главе правления госкомпании «Нафтогаз Украины» Андрею Коболеву.

Нафтогаз Украины

Об этом на заседании правительства в среду заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы приняли решение, чтобы с 23 марта объявить открытый и публичный конкурс с участием международных партнеров на должность главы правления НАК «Нафтогаз Украины», — уточнил глава украинского правительства.

«Примечательно, что кабинет министров Украины решил не продлевать контракт с Коболевым аккурат после победы Юлии Тимошенко в суде против правительства относительно установления «рыночной цены» на газ с помощью постановления КМУ. И это несмотря на то, что Набсовет рекомендовал его оставить на должности при зарплате с семью нулями», — комментирует заявление Гройсмана политолог Юрий Гаврилечко.

Эксперт предполагает, что к первому туру президентских выборов на Украине общественность, скорее всего, увидит фото экс-главы «Нафтогаза» в США.

«Ну как экс-главу НБУ в Лондоне. Куда же только не слиняешь за «честно заработанное», лишь бы подальше от ответственности за содеянное», — отмечает Гаврилечко.

ИА REGNUM напоминает, что в феврале наблюдательный совет Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» решил продлить контракт с главой правления компании Андреем Коболевым на три года на тех же условиях, что действовали и сейчас.

4 марта Окружной административный суд Киева удовлетворил иск лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко к кабинету министров и признал противоправным порядок формирования цен на газ для населения. Суд, в частности, отмечает, что правительство нарушило порядок принятия постановления в части его согласования с секретариатом Энергетического сообщества и Государственной регуляторной службой, а также обнародования проекта, что «привело к устранению от участия в принятии решения значительного круга заинтересованных лиц».

2 марта в эфире одной из телепрограмм Коболев отказался назвать сумму своей заработной платы, сославшись на соответствующие корпоративные правила.

«Не могу это комментировать, поскольку эта информация является конфиденциальной. У нас в «Нафтогазе» есть правило — не комментировать индивидуальную зарплату человека… Могу сказать, что моя месячная зарплата в цифровом виде — это более семи цифр до запятой», — заявил чиновник.