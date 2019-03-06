Москва, 6 марта, 2019, 15:24 — ИА Регнум. Для оснащения спутниковой системой «Гонец» рыбопромысловых судов, работающих выше 75-го градуса северной широты, будет установлен переходный период, сообщает 6 марта пресс-служба Росрыболовства.

Павел Щегольков Спутниковая система «Гонец»

Проект соответствующего приказа подготовлен ведомством и направлен на рассмотрение в Минсельхоз России.

Напомним, приказ Минсельхоза, утверждающий порядок оснащения судов, осуществляющих добычу биоресурсов в высоких широтах судовыми земными станциями (СЗС) «Гонец», вступил в силу с 1 января 2019 года. В соответствии с его требованиями допускается передача в Региональный центр мониторинга данных о местоположении судна только с новой системы и аппаратурой автоматической идентификационной системы.

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В начале февраля рыболовецкие компании Северного бассейна обратились в Минсельхоз РФ и попросили отсрочить введение обязательного использования комплекса на полгода, поскольку компании не успели установить новую систему в отведённые сроки.