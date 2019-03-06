Рим, 6 марта, 2019, 15:14 — ИА Регнум. Эксперты европейской Организации по сотрудничеству и экономическому развитию прогнозируют снижение ВВП Италии в 2019 году на 0,2%, передает Tg Com 24 в среду, 6 марта.

Падающая башня. Пиза. Италия

По мнению экспертов ЕС, ВВП Италии вернется к росту в 2020 году (рост составит 0,5%).

Оба прогноза пересмотрены в сторону понижения — ранее эксперты этой организации предполагали, что и в 2019-м, и в 2020 году ВВП Италии вырастет на 0,9%.

По прогнозу правительства Италии, в 2019 году ВВП вырастет на 1%, в 2020 — на 0,8%. По данным статистиков, в 2018 году ВВП страны не изменился в сравнении с 2017 годом.

Европейские эксперты ранее отмечали, что ВВП Италии может перестать расти из-за слишком активной социальной политики государства (введение новых пособий, отмена повышения налогов, снижение пенсионного возраста). В правительстве Италии с экспертами ЕС не согласны и считают, что эти и другие меры не замедлят, а ускорят экономический рост.

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