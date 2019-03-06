Астана, 6 марта, 2019, 15:10 — ИА Регнум. Из вьетнамского Ханоя через территорию Китая и Казахстана впервые был запущен контейнерный грузовой поезд до немецкого Дуйсбурга, сообщили 6 марта в пресс-службе министерства иностранных дел республики.

Товарные вагоны

В министерстве подчеркнули, что впервые был запущен международный маршрут Вьетнам — Китай — Казахстан — Европа. Транспортно-логистический проект был реализован при участии посольства Казахстана во Вьетнаме и национальной компании «Казахстанские железные дороги».

Время доставки грузов компаний LG и Samsung из Ханоя в Дуйсбург составило 22 дня. В дальнейшем планируется сократить время до 19 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта председатель правительства Казахстана Аскар Мамин заявил, что доходы бюджета республики от транзита товаров через территорию Казахстана составили $1,5 млрд.