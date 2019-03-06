Тюмень, 6 марта, 2019, 15:07 — ИА Регнум. В тюменской школе № 67 периодически протекает крыша. В середине февраля были затоплены четыре кабинета и коридор третьего этажа. Прокуратура провела проверку инцидента и внесла директору департамента образования Тюмени представление об устранении нарушений и привлечении виновных лиц к ответственности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Mankuta Школа №67. Тюмень

В ходе прокурорской проверки установлено, что 14 февраля во втором корпусе школы № 67, расположенной по ул. Камчатская, 154, произошло очередное протекание крыши по причине отслоения кровельного покрытия и нарушения гидроизоляции. Данная проблема существует уже в течение нескольких лет. Директор школы неоднократно направляла в городской департамент образования письма о выделении денежных средств для ремонта кровли, но безрезультатно. В горадминистрации ситуацию не комментируют.

И это не единственная школа в Тюменской области, в которой может рухнуть потолок или крыша на учеников. В тюменском Ишиме, в здании второго корпуса школы № 12, обрушилась штукатурка с потолка 14 января 2019 года. Здание было построено в 1962 году. С тех пор оно пережило несколько косметических ремонтов, но не капитальный. После инцидента горадминистрация заявила о запланированном капремонте второго корпуса школы № 12 в первой половине 2019 года. Ученики переведены в другой корпус, а директору учебного учреждения был объявлен выговор.

По данным областного департамента образования в регионе функционирует 189 школ, в которых обучается 397 тысяч детей. В 2018 году сообщалось, что в Тюменской области функционирует 31 ветхая деревянная школа. Данные учебные заведения будут либо ликвидированы, либо заменены на модульные блочные здания. В региональный бюджет 2019 года заложены денежные средства на ремонт 17 школ.