Рим, 6 марта, 2019, 14:56 — ИА Регнум. В Италии в среду, 6 марта, вступил в силу закон о «пособии по гражданству» (минимальном доходе гражданина) — ключевое предвыборное обещание одной из двух правящих партий, «Движения 5 звезд», передает Affari Italiani.

Цитата из к/ф «Невероятные приключения итальянцев в России» реж Эльдар Рязанов, Франко Проспери. 1973. СССР, Италия Довольный итальянец

Начиная с 6 марта граждане, чей доход ниже установленного минимума, могут обращаться с заявлениями о получении пособия по гражданству.

Правила предполагают, что граждане могут получать от государства до 500 евро в месяц (в случае отсутствия всякого другого дохода) и дополнительно — до 280 евро в месяц для аренды жилья (в случае отсутствия собственного).