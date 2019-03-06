Луганск, 6 марта, 2019, 15:11 — ИА Регнум. В ходе проверки подразделений 25-й бригады ВСУ обнаружены проблемы у более 60% военной техники, заявил 6 марта на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, сообщается на сайте оборонного ведомства.

Ministry of Defense of Ukraine Танки ВСУ в Донбассе

«Более 60% колесной и гусеничной техники бригады имеют повреждения смазочной и охлаждающей систем двигателей, течь масла и охлаждающей жидкости. Техническое облуживание на технике не проводится, или проводится формально, по документам», — рассказал Марочко.

По его словам, в одном из подразделений не обнаружили четыре автомобиля марки «Урал», на которые выделялось топливо. В результате командир ремонтной роты был отстранён от выполнения обязанностей. Ведётся следствие.

Как сообщила разведка ДНР, ранее комиссия Минобороны Украины обнаружила в зоне боевых действий хищения на общую сумму около 23 млн рублей.

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