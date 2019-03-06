Москва, 6 марта, 2019, 17:05 — ИА Регнум. Прогнозы главы Минэкономразвития РФ Максима Орешкина о том, что инфляция в 2019 году составит 4,3%, слабо согласуются с реальной экономической ситуацией, считает экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Об этом он заявил 6 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующий прогноз министра.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Реальная наблюдаемая и ожидаемая инфляция, по данным ЦБ, превышает 10%, — сказал Григорьев. — То, что правительство и профильные министерства оценивают её вдвое ниже, исходя из чего и проводят всевозможные индексации обязательных выплат, никак не влияет на состояние затухающего спроса в экономике. Впрочем, строго говоря, предъявить этим господам нечего, а суть их утверждений сводится к тому, что «низкая инфляция может привести к притоку инвестиций, экономическому росту, увеличению доходов». Разумеется, может привести. А может и не привести! При том фактически мы видим подтверждения именно последнего варианта. Но кого волнует буря за окном, когда прогноз погоды радуется солнечному штилю?»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Орешкин в рамках своего выступления в Госдуме РФ 6 марта заявил, что инфляция по итогам 2019 года составит 4,3%.

Также отметим, что, по мнению экономиста Сергея Хестанова, главный фактор, влияющий на то, что инфляция в РФ действительно притормаживается, это недостаток платёжеспособного спроса.

«В РФ реализуется жёсткая денежно-кредитная политика, у нас ставка заметно выше инфляции и нормы резервирования для банков довольно суровые, — сказал Хестанов корреспонденту ИА REGNUM. — Но сдерживание инфляции монетарными методами не идёт на пользу благосостоянию населения».