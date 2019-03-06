Манчестер, Великобритания, 6 марта, 2019, 14:49 — ИА Регнум. «Манчестер Сити» может купить защитника «Лестер Сити» Бена Чилвела. Об этом сообщает The Telegraph.

Цитата из м/ф «Матч-реванш». реж Борис Дежкин. 1968. СССР Хоккей

По информации издания, руководство «Сити» рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. При этом «Лестер» оценивает своего игрока в €84 млн.

Если переход состоится, то Чилвел станет самым дорогим защитником в истории. На данный момент таковым является защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, который был приобретён у «Саутгемптона» в январе 2018 года за €78,8 млн.

Добавим, что 22-летний Чилвел является воспитанником «Лестера». В текущем сезоне он сыграл в 27 матчах АПЛ, в которых отметился двумя голевыми передачами.

Читайте также: «Ювентус» намерен купить Салаха у «Ливерпуля»