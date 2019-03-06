Екатеринбург, 6 марта, 2019, 14:47 — ИА Регнум. Свердловчанам анонсировали снижение мусорных тарифов по всем региональным операторам области. Новые цифры указаны в проекте постановления Региональной энергетической комиссии (РЭК), документ есть в распоряжении корреспондента ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

Впрочем, изменённые величины вряд ли сильно порадуют жителей области — разница ни в одном из случаев не составила даже одного рубля. Так, в северной зоне (в частности, Нижнему Тагилу) под ведомством регоператора «Рифея» смогут платить на 70 копеек с человека меньше. Западную зону (под ТБО «Экосервис») ожидает снижение на 60 копеек, а восточную (включая Екатеринбург, «Спецавтобаза») — на целых 59 копеек.

Данные изменения планируют ввести через изменение тарифов на кубометр мусора. «Рифею» его хотят выставить в 841 рубль 66 копеек (снижение на 4 рубля 23 копейки), «Экосервису» — в 710 рублей 2 копейки (меньше на 3 рубля 55 копеек), «Спецавтобазе» — в 694 рубля 29 копеек (уменьшение на 3 рубля 47 копеек).

Глава «Спецавтобазы», депутат гордумы Екатеринбурга Григорий Вихарев заявил корреспонденту ИА REGNUM, что «в совокупности» поддерживает любые действия, направленные на снижения тарифа регоператорам. «В случае, если качество останется на прежнем уровне», — подчеркнул руководитель. С проектом постановления РЭК Вихарев пока не ознакомился.

Напомним, ранее министр ЖКХ региона Николай Смирнов заявлял, что реального снижения тарифов стоит ждать только после изменений в федеральном и областном законодательстве, что предоставит мусорным операторам льготы по различным налогам. После этого РЭК пересчитает тарифы для всех регоператоров.