Реджо-ди-Калабрия, Италия, 6 марта, 2019, 14:40 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Италии утром в среду, 6 марта, начали операцию по разбору и сносу барачного лагеря в Сан-Фердинандо, в южном регионе Калабрия, передает Il Primato Nazionale.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

В лагере живут около более тысячи нелегальных мигрантов, которых власти намерены временно переселить в социальные центры.

По данным местных властей, основным видом деятельности живущих в этом лагере мигрантов являются сельскохозяйственные работы — их используют в качестве «батраков».

Местные власти приняли решение о расселении и сносе лагеря после очередного пожара, который произошел там в начале марта.