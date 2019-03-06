Москва, 6 марта, 2019, 14:42 — ИА Регнум. При той экономической политике, которую проводит правительство РФ, страна не только не сохраняет своих позиций, но стремительно теряет их, отставая всё сильнее, считает экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Об этом он заявил 6 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра экономического развития РФ Максима Орешкина о «косвенных показателях», указывающих на то, что замедление экономического роста в РФ носит временный характер.

Цитата из к/ф «12 стульев» реж Марк Захаров. 1976. СССР Красивые сказки

«Рассуждения о реальных перспективах экономики уже давно превратились в своеобразный аналог ясновидения или искусствоведческой критики, — сказал Григорьев. — Всевозможные эксперты и чиновники рассказывают про то, что они «видят», «чувствуют», «ощущают», предлагая руководствоваться этим как убедительным доводом для оценки реальных перспектив».

Однако фактическое положение говорит, по мнению Григорьева, об обратном.

«С 2012 года темпы роста стремительно сократились, иногда переходят в однозначный спад, а доходы падают с 2013 года, — сказал он. — По итогам 2018 года Россия расположилась в самом низу рейтинга МВФ по мировому экономическому росту (ещё до внезапных «открытий» строительного бума и переоценки итоговых показателей). Минэкономразвития вообще традиционно работает убеждённым оптимистом — можно вспомнить, как ещё Алексей Улюкаев каждый месяц видел «зелёные ростки» и очередное «пройденное дно кризиса». Впрочем, учитывая, что на этот раз весь оптимизм министерства вылился в 1,3% годового роста, чудес явно ждать не приходится».

Кроме того, эксперт отметил, что, учитывая невысокую точность российской статистики, 1,3% — это очень мало, так как в среднем мир, даже соседи РФ по СНГ, растут намного быстрее.

«При текущей экономической политике Россия не только не сохраняет свои позиции, но стремительно их теряет, отставая всё сильнее», — сказал Григорьев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, выступая в рамках «правительственного часа» в Госдуме, заявил:

«Если говорить в целом про 2019 год, я уверен, что ускорение инфляции и замедление экономического роста будет носить временный характер. На самом деле мы это уже видим по ряду косвенных показателей».

Также он заявил, что его ведомство ждёт, что в 2019 году рост ВВП будет на уровне 1,3%.