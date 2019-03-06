Сеул, 6 марта, 2019, 14:45 — ИА Регнум. Автомобильная компания Hyundai Motor представила новую модель восьмого поколения автомобиля Hyundai Sonata, сообщает Chosun Biz.

Новая Sonata — модель восьмого поколения, выпущенная через пять лет после запуска модели седьмого поколения (2014 год).

Известно, что автомобиль появится на южнокорейском рынке в марте месяце, а заключить контракт на покупку автомобиля можно будет с 11 марта.

Данный автомобиль будет представлен в восьми цветовых оттенках: белый, серебристый, серый, мокрый асфальт, желтый, красный, синий, черный.

Кроме того, салон автомобиля также будет представлен в четырех оттенках: черный, темно синий, серовато-бежевый и цвет верблюжей шерсти (кэмел).

Автомобиль будет продаваться на рынке в четырех вариациях: с бензиновым двигателем 2.0, с газовым двигателем, с бензиновым двигателем 1.6 турбо и гибрид.

По предварительным данным, стоимость новой модели будет начинаться от 23,46 млн вон (~$20 833), а самая дорогая вариация «Inspiration» от 32,89 млн вон (~$29 208).