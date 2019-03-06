Ярославль, 6 марта, 2019, 14:24 — ИА Регнум. Не менее 300 человек вышли в Ярославле на стихийный митинг против реорганизации (а фактически — закрытия) поликлиники в поселке Резинотехника. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Митинг в Ярославле

Акция протеста прошла на ступеньках бывшей поликлиники больницы № 7. Люди, в основном пожилые, были настроены крайне эмоционально. «Верните больницу», — скандировали они. Один из участников развернул плакат с надписью «Геноцид».

Митинг в Ярославле

Резинотехника — наиболее отдаленный от центра города поселок, относящийся к Заволжскому району. В нем живет около 25 тысяч человек.

В регионе проходит оптимизация учреждений здравоохранения. В ее ходе были объединены больница № 7 на Резинотехнике и больница № 3. Реорганизация затронула и поликлинику. В привычном месте остались только терапевты. Врачей-специалистов перевели в поликлинику 3-й больницы, которая находится на улице Маяковского — в 17 километрах от поселка. Прямого транспортного сообщения с этой поликлиникой нет.

«Мы идем лечиться к врачам, а нас отправляют на кладбище! Не так, что ли?», — заявила одна из участниц митинга.

Кроме врачей-специалистов в поликлинику больницы № 3 перевели сотрудников лаборатории, осталась один лаборант. Чтобы сдать кровь, пациентам придется добираться в другой конец города.

Люди говорили, что после закрытия отделения «Скорой помощи» (была закрыта ранее) в экстренных случаях медики едут до поселка час.

Главный врач объединенной больницы Владимир Баунов пытался успокоить собравшихся и говорил, что система оказания медицинской помощи будет налажена. Собравшиеся перебивали его и требовали мэра Владимира Волкова и губернатора Дмитрия Миронова. Однако из чиновников на месте присутствовали только глава Заволжского района Андрей Мамонтов и заместитель мэра Елена Новик.

Среди митингующих раздавались лозунги против засилья московских руководителей. Все, что смогли сделать представители власти, это спустя час уговорить перенести встречу в местный дом культуры.