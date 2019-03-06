Москва, 6 марта, 2019, 14:20 — ИА Регнум. Предложения по изменению системы отчисления и накопления пенсионных выплат в России, когда у граждан появится возможность самостоятельно перераспределять доли отчислений на различные структуры единого фонда, нерациональны и сложно выполнимы, заявила корреспонденту ИА REGNUM трейдер-аналитик компании «ФинИст» Ирина Ланис.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионный фонд России

«Недавние пенсионные реформы не вызвали воодушевления практически ни у кого из граждан РФ, впрочем, как и мало изменили существование пенсионеров, большинству из них не хватает средств на покрытие минимальных расходов на питание и ЖКХ. Смогут ли предложенные изменения привести к более качественному перераспределению средств для дальнейших выплат?

В настоящий момент сформированные пропорции распределения средств, напомню, что работодатель в настоящий момент уплачивает за работников страховые взносы по ставке в 30%, из них 22% идет в ПФР, 5,1% — в ФОМС, 2,9% — в ФСС, покрывают функционирование систем на минимальном уровне», — отметила эксперт.

Предположим, основная масса перераспределит отчисления в пользу ПФР с минимумом в ФОМС и ФСС. Возможно, во время трудовой деятельности многие отдают предпочтение негосударственным медицинским структурам и совсем не задумываются о возможных форс-мажорах и вероятности материальной поддержки со стороны ФСС.

«При подобном дисбалансе вряд ли можно рассчитывать на достойную медицинскую помощь и социальные выплаты в случае необходимости, также в значительной степени пострадает изначально нетрудоспособный класс населения, либо это приведет к необходимости государственного вмешательства и финансовой поддержки со стороны государства, на которую не стоит рассчитывать в полной мере. Наиболее острой проблемой стоит не распределение средств между фондами, а нерациональное использование денежных средств, поступающих в ПФР», — подчеркнула Ланис.

При текущем расчете пенсионных накоплений за 30-летний стаж с зарплатой 30 тыс. рублей размер пенсии составит примерно 21 тыс. рублей. Однако стоит смоделировать ситуацию, когда сумму отчислений при том же размере заработной платы мы будем направлять на банковский вклад под 8% годовых с ежемесячной капитализацией и ежемесячными отчислениями. Через 30 лет, то есть через такой же трудовой стаж как и в первом случае, будет иметь 8 миллионов рублей на счету и ежемесячные проценты более 53 тыс. рублей. На этом сыром примере уже видно насколько нерационально использование пенсионных накоплений на текущий момент нашим государством.

«Вероятно, стоит больше задумываться о модернизации самой системы Пенсионного фонда РФ, чем о перераспределении средств внутри фондов, которая только наведет хаос в структуре, и тогда, возможно, будут достигнуты такие же показатели как в развитых европейских странах, где размер пенсионных выплат в среднем 1500 евро», — выразила надежду эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на научном семинаре «Политика активного долголетия и пенсионные реформы» Института социальной политики НИУ ВШЭ 28 февраля 2019 года ведущие экономисты предложили ввести единый фонд общественной собственности вместо трех государственных — Пенсионного фонда РФ, Фонда обязательного медицинского страхования и Фонда социального страхования.

Читайте также: Пенсионный фонд России, ФСС и ФОМС могут объединить