Санкт-Петербург, 6 марта, 2019, 14:09 — ИА Регнум. Жители Канонерского острова в Кировском районе Санкт-Петербурга пожаловались врио губернатора Александру Беглову на плохую экологическую обстановку, а также на проволочки с вводом детского сада, построенного вблизи ЗСД.

Дарья Драй ИА REGNUM Мост на ЗСД

По территории острова проходит участок Западного скоростного диаметра (ЗСД) — скоростной платной автотрассы, связывающей северную и южную часть Петербурга в обход исторического центра.

Во время рабочего объезда Кировского района жители рассказали Беглову, что с трассы ЗСД реагенты и пыль летят на дорогу, по которой дети идут в школу и детский сад.

Глава города поручил главе администрации Кировского района Сергею Иванову и руководству ЗСД оперативно принять меры по защите пешеходных дорожек от жилых домов к школе и детскому саду.

«Представители Дирекции ЗСД заверили главу города, что приступают к работе немедленно и в сотрудничестве с районом в течение двух месяцев намерены выполнить все необходимые действия по строительству защиты для дорожек», — проинформировали 6 марта в Смольном.

Кроме того, Александр Беглов распорядился открыть к 1 сентября 2019 года на Канонерском острове детский сад на 190 мест с бассейном. Он был построен АО «ЗСД» еще в декабре 2017 года, но не введен в эксплуатацию из-за превышения допустимого уровня шума от ЗСД на прогулочных площадках.

Впоследствии у садика установили новые шумозащитные экраны, и территория игровых площадок была признана соответствующей действующим санитарным нормам и правилам. Но дошкольное учреждение до сих пор не работает.

«Если бумаги будут отлеживаться в столах, то я буду отчислять чиновников», — сказал Александр Беглов.

Он пообещал в ближайшее время выкупить здание детсада у застройщика.