«Набьём шишек, но будет интересно» — Собянин об электронном голосовании
Москва, 6 марта, 2019, 13:56 — ИА Регнум. Возможность проголосовать на выборах в Московскую городскую думу с помощью электроники повысит явку и будет удобна для самих жителей столицы. Такое мнение 6 марта высказал мэр Москвы Сергей Собянин в ходе обсуждения на IX Московском гражданском форуме «Мой город — мой район. Перспективы развития», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Мы сейчас дискутируем, возможно ли электронное голосование. Говорят, сколько там проблем. Да вы назовите хоть один проект, по которому не было проблем. Я прошел большую чиновничью жизнь. Самое страшное — когда упираешься: надо до конца просчитать, давайте ещё подумаем. Это 100% бюрократическая отговорка. Ни один проект так реализовать невозможно. Пока не начнёшь двигаться, заниматься, будешь только обсуждать», — отметил он.
Использование цифровых технологий, которые позволят гражданам проголосовать на выборах дистанционно, несёт в себе риск. Однако он оправдан, уверен мэр Москвы.
«Надо рисковать, но риск надо минимизировать. Однако двигаться вперёд надо. Мы все живем в «онлайне». Удивительно, что вы телефоны не смотрите, СМС-не пишете, обычно в компании из 5 человек 4 смотрят не на товарища, а в телефоны. И всё меньше людей, которые хотят приходить на выборы. Видите, что с явкой творится? Поэтому надо дать возможность проголосовать человеку даже в общественном транспорте. Всё равно это случится, так зачем нам в хвосте плестись, давайте станем первыми. Пусть набьём шишек, но это будет интересно», — обратился Собянин к залу.
Он напомнил о трудностях, с которыми московские власти сталкивались прежде:
«Когда принимали закон о реновации, нас упрекали, что мы куда-то спешим. Но мы принимали закон, который позволяет нам принять эту программу, формировали перечень домов, которые хотят вступить в программу. Но саму программу мы формируем в этом году. В этом году она формируется в полном составе. В этом году решается, как она дальше пойдет. Впишемся оптимально — значит, пройдёт, как планировали. Цена решения чрезвычайно высока. Но мы во всем должны находить компромисс и согласие с жителями тех домов, которые не вошли в эту программу».