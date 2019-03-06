Москва, 6 марта, 2019, 13:56 — ИА Регнум. Возможность проголосовать на выборах в Московскую городскую думу с помощью электроники повысит явку и будет удобна для самих жителей столицы. Такое мнение 6 марта высказал мэр Москвы Сергей Собянин в ходе обсуждения на IX Московском гражданском форуме «Мой город — мой район. Перспективы развития», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«Мы сейчас дискутируем, возможно ли электронное голосование. Говорят, сколько там проблем. Да вы назовите хоть один проект, по которому не было проблем. Я прошел большую чиновничью жизнь. Самое страшное — когда упираешься: надо до конца просчитать, давайте ещё подумаем. Это 100% бюрократическая отговорка. Ни один проект так реализовать невозможно. Пока не начнёшь двигаться, заниматься, будешь только обсуждать», — отметил он.

Использование цифровых технологий, которые позволят гражданам проголосовать на выборах дистанционно, несёт в себе риск. Однако он оправдан, уверен мэр Москвы.

«Надо рисковать, но риск надо минимизировать. Однако двигаться вперёд надо. Мы все живем в «онлайне». Удивительно, что вы телефоны не смотрите, СМС-не пишете, обычно в компании из 5 человек 4 смотрят не на товарища, а в телефоны. И всё меньше людей, которые хотят приходить на выборы. Видите, что с явкой творится? Поэтому надо дать возможность проголосовать человеку даже в общественном транспорте. Всё равно это случится, так зачем нам в хвосте плестись, давайте станем первыми. Пусть набьём шишек, но это будет интересно», — обратился Собянин к залу.

Он напомнил о трудностях, с которыми московские власти сталкивались прежде:

«Когда принимали закон о реновации, нас упрекали, что мы куда-то спешим. Но мы принимали закон, который позволяет нам принять эту программу, формировали перечень домов, которые хотят вступить в программу. Но саму программу мы формируем в этом году. В этом году она формируется в полном составе. В этом году решается, как она дальше пойдет. Впишемся оптимально — значит, пройдёт, как планировали. Цена решения чрезвычайно высока. Но мы во всем должны находить компромисс и согласие с жителями тех домов, которые не вошли в эту программу».