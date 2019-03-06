Киев, 6 марта, 2019, 13:54 — ИА Регнум. Украинские эксперты обсуждают стартовавший в стране 1 марта процесс монетизации субсидий на оплату услуг ЖКХ, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 6 марта.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хорошо

В частности, эксперт по энергетике Геннадий Рябцев приводит копию уведомления от министерства социальной политики для одной из жительниц Украины, из которой видно, что размер монетизированной субсидии составляет около 62 грн (порядка $2,3). Кроме того, в уведомлении, по сути, «рекламируется» нынешний президент Украины Петр Порошенко.

«Реальность «монетизации субсидий». Какой там «по расчетам» должен быть ее «средний размер»? 1500 грн?» — задается вопросом эксперт.

«Обратите внимание, в каждом письме есть ссылка на «исполнение поручения президента». Но по конституции президент не имеет права давать поручения минсоцполитики. Интересно также, что лишь на рассылку этих сообщений потрачено около 30 млн грн», — констатирует Рябцев.

ИА REGNUM напоминает, что ранее министр социальной политики Андрей Рева заявил, что претендентами на получение монетизированных субсидий являются 3 миллиона 742 тысячи домохозяйств. По словам чиновника, только в марте выплата субсидий населению «живыми» деньгами составит 5,7 млрд гривен.

До этого президент Порошенко заявил, что монетизация субсидий нужна, чтобы сделать партнерами государства «весь украинский народ и мотивировать их сократить потребление и обеспечить энергоэффективность и энергосбережение». По мнению большинства экспертов, речь идет о банальном подкупе населения перед президентскими выборами, которые должны состояться на Украине 31 марта 2019 года.