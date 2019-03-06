Москва, 6 марта, 2019, 13:46 — ИА Регнум. Развитие Москвы приводит к конфликтам с горожанами, но отказываться от поставленных задач нельзя. Такое мнение 6 марта высказал мэр российской столицы Сергей Собянин на IX Московском гражданском форуме «Мой город — мой район. Перспективы развития», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

По его словам, отказаться от развития города можно уже сейчас — инфраструктура Москвы и так развита достаточно. Жители не почувствуют никаких осложнений в течение нескольких лет. Причём сократится количество конфликтных ситуаций, ведь не придется перекрывать улицы или вести строительные работы рядом с жилыми домами, как это делается при создании новых транспортных объектов. Однако через 10 лет подобная пассивность отрицательно скажется на жизни каждого москвича, а город потеряет свои конкурентные преимущества, уверен Собянин.

«Проблемы, связанные с проектом «Мой район», — это не частный вопрос, это сгусток той идеологии, которую мы продвигаем. Город — это не некая абстракция — это система оказания услуг, создание комфортных условий для жизни. Когда мы говорим о равенстве возможностей москвичей, мы говорим о конкретных сферах. В своё время поставили задачу сделать равное образование для всех москвичей. Чтобы не несколько элитных школ, а чтобы в каждом районе были достойные школы и ребёнок, независимо от района, в котором живёт, мог получить качественное образование», — отметил мэр.

При этом Собянин заверил, что проекты прошлых лет не прекратили работу. Это, в свою очередь, говорит о том, что при их реализации могут и дальше возникать конфликтные ситуации. В качестве примера он привел строительство новых станций метро, когда возникает недовольство перекрытием дорог или техническими работами вблизи с домами. При этом реализация основных крупных проектов в сфере развития столицы должна закончиться в ближайшие годы.

«Мы считаем, что основные работы глобальных проектов должны закончиться в ближайшие 5 лет Мы получим новую систему транспорта Москвы. Это и экология, и экономика, и производительность труда, и больше возможности для удовлетворения потребностей, и больше свободного времени», — пообещал Собянин.