Владимир, 6 марта, 2019, 13:44 — ИА Регнум. Во Владимирской области новый состав комиссии по рассмотрению инвестиционных проектов в сфере обращения с отходами производства и потребления отменил решение комиссии от 7 июня 2017 года № 4 о реализации инвестпроекта ООО «ЭкоТехСтрой Владимир» «Строительство опытно-экспериментальной площадки по сортировке, переработке, выделению вторичных материальных ресурсов и размещению твёрдых коммунальных отходов во Владимирской области». Об этом 6 марта сообщила пресс-служба губернатора.

Artemka Мусоросжигательный завод «Энергия»

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В 2017 году прежний состав комиссии под руководством первого заместителя губернатора Лидии Смолиной одобрил этот инвестиционной проект, который планировалось реализовать на участке площадью 57 га в Киржачском районе — в пяти километрах от деревни Аленино, что вызвало протесты местных жителей. После избрания Владимира Сипягина губернатором новый состав комиссии возглавил врио его заместителя Александр Байер.

«Таким образом, команда губернатора Владимира Сипягина сделала всё зависящее от администрации области для того, чтобы закрыть вопрос создания мусорного объекта в Филипповском сельском поселении Киржачского района», — говорится в сообщении пресс-службы.

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Киржачский район и село Филипповское на протяжении долгого времени оставались центром «мусорного» скандала из-за планов построить там мусороперерабатывающий завод, о чем неоднократно писало ИА REGNUM. По изначальным документам, финансирование проекта должно было составить более 1,2 млрд рублей. Предприятие могло бы перерабатывать до 150 тысяч тонн отходов, но большую часть мусора планировали привозить из Московской области. Местные жители утверждали, что чиновники намеренно идут наперекор интересам граждан, внося в местные законы изменения в интересах инвестора.

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Проект был одобрен инвесткомиссией во время работы «единоросса» Светланы Орловой, которая в 2018 году проиграла выборы кандидату от ЛДПР Владимиру Сипягину. Успех Сипягина на выборах был в том числе обусловлен его позицией — он обещал спасти жителей региона от мусорного коллапса, отходов из Москвы и заводов, которые владимирцы не хотели видеть рядом со своими жилыми домами.

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В 2019 году местные жители заявляли о недоверии к словам губернатора. Главной причиной было то, что принятое при Светлане Орловой решение о строительстве завода оставалось в силе. Кроме того, при прошлом губернаторе людей уже заверяли в том, что проект закрыт, хотя на самом деле, считали владимирцы, Орлова просто тянула время до выборов и подписала бы решение о строительстве завода, если бы её переизбрали на второй срок.