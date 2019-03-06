Нефтяные компании «разжигали» конфликт в Южном Судане — ООН
Джуба, 6 марта, 2019, 13:52 — ИА Регнум. Транснациональные нефтяные корпорации, представляющие интересы Азии, подозреваются в соучастии военной агрессии со стороны правительства Судана в отношении мирных граждан страны. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda со ссылкой на источники ООН.
«Мы отмечаем недостаток корпоративной отчётности транснациональных корпораций, многие из них вели прибыльный бизнес в районах добычи нефти, в то время как повсеместно нарушались права граждан страны, и это, в некоторой мере, делает эти компании причастными к этим преступлениям», — сообщается в 212-страничном отчете комиссии ООН по вопросу прав человека в Южном Судане.
В комиссия подчеркнули, что транснациональные компании совместно с нефтяными компаниями Южного Судана «разжигали» кровавый конфликт в стране.
В отчете ООН говорится, что эти компании предоставили «значительные доходы, которые за счёт коррупции были использованы для финансирования покупки оружия и сырья, подрывающего мир, безопасность и стабильность Южного Судана, вместо того, чтобы обеспечить благосостояние населения страны».
В связи с этим транснациональные нефтяные компании были названы ООН «разжигателями конфликта».
После того, как западные нефтяные корпорации прекратили вести дела в Южном Судане из-за нарушений прав человека, их место заняли азиатские корпорации, говорится в документе.