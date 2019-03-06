Джуба, 6 марта, 2019, 13:52 — ИА Регнум. Транснациональные нефтяные корпорации, представляющие интересы Азии, подозреваются в соучастии военной агрессии со стороны правительства Судана в отношении мирных граждан страны. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda со ссылкой на источники ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Мы отмечаем недостаток корпоративной отчётности транснациональных корпораций, многие из них вели прибыльный бизнес в районах добычи нефти, в то время как повсеместно нарушались права граждан страны, и это, в некоторой мере, делает эти компании причастными к этим преступлениям», — сообщается в 212-страничном отчете комиссии ООН по вопросу прав человека в Южном Судане.

В комиссия подчеркнули, что транснациональные компании совместно с нефтяными компаниями Южного Судана «разжигали» кровавый конфликт в стране.

В отчете ООН говорится, что эти компании предоставили «значительные доходы, которые за счёт коррупции были использованы для финансирования покупки оружия и сырья, подрывающего мир, безопасность и стабильность Южного Судана, вместо того, чтобы обеспечить благосостояние населения страны».

В связи с этим транснациональные нефтяные компании были названы ООН «разжигателями конфликта».

После того, как западные нефтяные корпорации прекратили вести дела в Южном Судане из-за нарушений прав человека, их место заняли азиатские корпорации, говорится в документе.