Москва, 6 марта, 2019, 13:41 — ИА Регнум. Кремль не занимается открытием счетов венесуэльских компаний в России, заявил 6 марта журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Таким образом представитель Кремля прокомментировал информацию СМИ о том, что все счета венесуэльских компаний переведут в «Российскую финансовую корпорацию» (РФК).

«Этим Кремль непосредственно не занимается — открытием счетов и согласованием с бизнесом», — заявил Песков.

Напомним, РИА Новости со ссылкой на два источника сообщило, что РФК станет базовым банком для обслуживания всех предприятий Венесуэлы в России.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро решил закрыть офис нефтяной государственной компании PDVSA в столице Португалии и переместить его в Москву.