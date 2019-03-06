Рига, 6 марта, 2019, 13:34 — ИА Регнум. В связи с заявлением Татьяны Жданок на дискуссии «Политическое преследование в странах Прибалтики», организованной Русским союзом Латвии в Европарламенте, был начат уголовный процесс по факту разжигания национальной ненависти, сообщает сегодня, 6 марта, новостное агентство LETA.

Alma Pater Татьяна Жданок

Напомним, Жданок во время дискуссии заявила следующее:

«Мы пришли к выводу, что русские и русскоговорящие [в Латвии] находятся в той же ситуации, что и евреи перед Второй мировой войной. Нас наказывают».

Латвийские спецслужбы начали проверку из-за обращения от евродепутата Инесы Вайдере с призывом оценить эти утверждения. Она считает это заявление «абсурдом», а также обвиняет Жданок в публичном «разжигании национальной розни».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Латвии целенаправленно и грубо нарушаются права русскоязычного населения. Кроме поражённых в правах неграждан, которых в Латвии порядка 280 тыс., обучение во всех латвийских школах, университетах и даже в детских садах, согласно принятым в 2018 году поправкам к закону об образовании, должно осуществляться только на латышском языке. Это нововведение коснётся 40% населения, которое в Латвии русскоязычное. Кроме этого, в Латвии активно преследуются правозащитники, защищающие права нацменьшинств, в частности, на них заводятся различные уголовные дела. В Латвии могут оштрафовать даже за показ фильма на русском языке, а власти и политическая элита возвело русофобию в ранг национальной идеи страны.

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