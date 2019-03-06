Москва, 6 марта, 2019, 13:34 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы отклонили законопроект своих коллег из фракции «Справедливая Россия», направленный на выплату страховых пенсий гражданина его наследникам, передает корреспондент ИА REGNUM 6 марта.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

Так, сказали депутаты, государство сегодня получает «необоснованную выгоду» в виде страховых пенсий, которые граждане не получили из-за смерти в раннем возрасте.

«Представляется, что лицо, которое уплачивало страховые пенсионные взносы в течение жизни, должно иметь гарантии по их возврату со стороны государства либо данному гражданину, либо его наследникам», — отмечают авторы законопроекта.

Для реализации законопроекта депутаты предлагали ввести гарантированный период получения страховой пенсии по старости. Под ним предлагалось понимать ежегодно утверждаемый правительством возраст, до достижения которого наследники гражданина смогут иметь право на получение страховой пенсии. Если смерть гражданина наступила до истечения гарантированного периода получения страховой пенсии по старости, у его наследника возникают права на получение этой пенсии.

Для реализации инициативы авторы законопроекта предполагали выделить из федерального бюджета 6,17 трлн рублей. При этом покрыть такие расходы получится за счет растущих доходов бюджета из-за улучшения экономической ситуации, к которому приведет принятие законопроекта, уверены авторы законопроекта.

Между тем ни правительство, ни профильный комитет, ни большинство депутатов такую идею не поддержали.

«Предложенное законопроектом новое правовое регулирование, смешивая принципы гражданского законодательства и законодательства о социальном страховании, не учитывает при этом их особенностей и не предусматривает особого порядка реализации отдельных правоотношений», — отметили в комитете Госдумы по труду и соцполитике.