Москва, 6 марта, 2019, 13:31 — ИА Регнум. Ряд российских городов ведут проекты и применяют технологии, которых нет в Москве, однако российская столица лидирует по качеству услуг. Такое мнение 6 марта высказал мэр столицы Сергей Собянин в рамках IX Московском гражданском форуме «Мой город — мой район. Перспективы развития».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«В других городах есть такое, чего нет в Москве. Это умный асфальт, умный фасад. Но чем сильна Москва — мы направлены на предоставление новых качественных услуг. Единая медицинская информационно-аналитическая система — такой в мире больше нет. Система «Активный гражданин» — такая система мало где есть. Половина граждан проголосовала по вопросу реновации при помощи «Активного гражданина». Если бы не предоставили такой возможности, половина ветхих домов не вошли бы в программу», — отметил градоначальник.

При этом портал «Активный гражданин» не искажает позиции граждан, передает их выбор правильно, считает Собянин.

«Несмотря на всю критику, мы не получили ни одного случая искажения воли человека. Сегодня без систем «Умного города» уже невозможно управлять Москвой. Если отключим информационно-транспортную систему, будет в городе коллапс — светофоры и парковка не будут работать, штрафовать водителей нельзя», — рассмеялся Собянин.