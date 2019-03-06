Москва, 6 марта, 2019, 13:26 — ИА Регнум. В Кремле рассчитывает, что на картах Google принадлежность Крыма будет отображаться правильно, заявил 6 марта журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Аполлинарий Васнецов. Крым. 1890

«Мы ожидаем, что, с географической точки зрения принадлежность Крыма (на картах Google) будет указываться верно», — заявил Песков, напомнив, что Крым — один из регионов России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в американской компании Google заявили, что исправили ошибку с некорректным отображением Крыма на своих картах у некоторых пользователей в России. Так, у части пользователей Крым на картах сервиса не отображался как территория России.

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