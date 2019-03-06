Москва, 6 марта, 2019, 14:48 — ИА Регнум. Тот факт, что расходы граждан РФ с 25 февраля по 3 марта упали на 2,2%, связан с двумя циклами праздников, считает ведущий научный сотрудник Института экономики РАН Аза Мигранян. Об этом она заявила 6 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующие выводы исследовательского холдинга «Ромир».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Монеты

»Недельные изменения не могут говорить о каком-то долгосрочном тренде, — сказала Мигранян. — Это связано с тем, что мы находимся в периоде между двумя праздниками (23 февраля и 8 марта), когда расходы очень сильно повышаются. Это нормальные колебания с учётом накопленных запасов и подготовкой к следующему циклу празднования. Здесь совершенно нормальный перерыв, и если мы посмотрим по потребительской корзине, то в пике увеличения расходов мы будем наблюдать увеличение доли расходов на продукцию повседневного спроса непродовольственного характера. Это как раз связано с текущими временными событиями. Иными словами, на основании недельного тренда говорить о наличии какого-либо спада потребительской активности нельзя. Это было бы допустимо, если бы мы наблюдали тенденцию долгосрочного или хотя бы среднесрочного периода — скажем, на протяжении пяти-шести недель».

Напомним, как сообщает официальный сайт исследовательского холдинга «Ромир», за неделю с 25 февраля по 3 марта 2019 года общие повседневные расходы граждан России сократились на 2,2%. В среднем с 25 февраля по 3 марта домохозяйство потратило на привычные товары 4472 рубля.