Рыбинск, Ярославская область, 6 марта, 2019, 13:11 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области выдано разрешение на строительство новой школы на улице Тракторной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации города.

Rybinsk.ru Разработка грунта на месте строительства школы в Рыбинске

Школу должны сдать к 1 сентября 2020 года. Строительство финансируется из федерального, областного и местного бюджетов. Общая стоимость работ — 650 миллионов рублей. Подрядчиком по итогу конкурсных процедур стала ярославская фирма «Техмонтаж».

"Здание школы условно разделено на четыре блока. Первый блок для обучающихся первой ступени — с 1 по 4 класс, блок для обучающихся основной средней школы — 5−11 классы, блок музыкальной школы и блок для организации образовательного процесса. Это медицинский кабинет, современный пищеблок, спортивный зал, физическая и химическая лаборатории», — рассказала заместитель главы Рыбинска по социальным вопросам Наталья Шульдина.

Школа рассчитана на 786 человек. После ввода в эксплуатацию местные власти планируют закрыть три старые школы — № 14, 16 и 35. Их ученики перейдут в новое учебное заведение.

Также строительство новой школы должно начаться и в Ярославле, в микрорайоне «Сокол». Однако мэрия Ярославля пока даже не объявила торги.