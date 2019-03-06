Орел, 6 марта, 2019, 13:04 — ИА Регнум. Видеообращение к президенту РФ с просьбой о защите от возможной экологической катастрофы записали жители Орла. Как сообщил ИА REGNUM 6 марта депутат Орловского горсовета Евгений Косогов, обращение было записано по инициативе горожан, проживающих в Лужках и Половце.

Пресс-служба правительства Орловской области Строительство завода ПВХ-покрытий в Орле

«Граждане просят президента РФ защитить их от токсичных инвестиций губернатора Орловской области, а также настаивают на перенесении завода ПВХ-напольных покрытий за черту Орла», — отметили депутат. Он напомнил, что в течение недели в районе площадки завода ПВХ-напольных покрытий, который готовится к запуску, проводились одиночные пикеты.

«Жители Орла настоятельно просят прокурора Орловской области, чтобы он добился в самый короткий срок вывоза с полигона ТБО на ул. Итальянская порядка 30 тысяч тонн ванадия, который представляет угрозу жизни и здоровью жителей Орловской области, а также может привести к экологической катастрофе всероссийского масштаба», — добавил Евгений Косогов.

«Уже почти год мы боремся с грязным производством в черте города Орла. Недавно нами было собрано порядка 2,5 тыс. подписей жителей близлежащих районов города Орла и отвезено в администрацию президента, в которых люди высказали свое категорическое «нет» размещению завода ПВХ в черте города», — заявил один из горожан, выступивший с обращением к президенту.

Жители подчеркивают — в непосредственной близости от предприятия, которое потенциально опасно, располагаются общеобразовательная школа №10, детский сад №88.

«Пятое место в России мы занимаем по онкологическим заболеваниям и третье место по смертности. На публичных слушаниях жители сказали свое категорическое нет заводу ПВХ в черте города Орла. Уважаемый президент! От имени жителей Орла просим вас дать поручение Клычкову вынести завод ПВХ за территорию города Орла», — обращаются жители Орла к главе государства.

Как сообщало ИА REGNUM, реализация проекта по строительству завода по производству напольных покрытий в Орле началась в 2017 году, на базе промышленной площадки предприятия «Кока-Кола», закрывшегося в 2016 году. В 2018 году планы по строительству завода напольных ПВХ-покрытий привели к противостоянию областных властей, которые открыто поддерживали планы инвестора, с орловской общественностью. Противники строительства предприятия опасаются, что запуск завода негативно повлияет на экологическую ситуацию в городе. В начале февраля 2019 года власти региона заявили о том, что предприятие готовится к запуску.

Подробнее о противостоянии: Завод ПВХ-покрытий в Орле: люди — против, власти — за