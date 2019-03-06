Москва, 6 марта, 2019, 13:01 — ИА Регнум. Глава МЭР Максим Орешкин сообщил о том, что средства на национальные проекты доведены до регионов, передает корреспондент ИА REGNUM 6 марта.

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«У нас только к 15 февраля были заключены соглашения по всем национальным проектам с доведением средств до региональных бюджетов, и сейчас работа ведется на региональном уровне», — сообщил Орешкин в ходе «правительственного часа» в Госдуме.

Он также заверил, что с точки зрения 2019 года ключевой вопрос — это эффективность реализации национальных проектов.

«У нас, как я сказал в своем выступлении, налоги повысились в начале года, а расходы по отдельным национальным проектам, они затягиваются», — привел он аргументы.

Госдума приняла решение перенести «правительственный час» с участием главы Минэкономразвития на конец марта — начало апреля.