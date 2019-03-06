Москва, 6 марта, 2019, 13:01 — ИА Регнум. Складывается впечатление, что небольшие российские банки хранят надежду, что им разрешат вовсе не собирать биометрические данные и регистрировать граждан России в Единой биометрической системе (ЕБС). Они не спешат закупать дорогое оборудование, так что Центробанк РФ продлил им дедлайн с конца 2018 года на конец 2019 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Леонид Делицын.

geralt Биометрия

«Небольшие банки оказались не в состоянии выполнять требования ЦБ по информационной безопасности (ИБ), регулятор рекомендовал им обратиться к услугам специализированных компаний в сфере ИБ», — отметил эксперт.

Ранее все банки обязаны были установить необходимое оборудование в каждом пятом отделении, а к концу текущего года — во всех отделениях, но, похоже, они этого не делают. А уж если делают, то встаёт вопрос, следует ли передавать регистрировать клиентов в ЕСИА (Единой системе идентификации и аутентификации), а биометрию складывать в ЕБС (Единую биометрическую систему) или лучше хранить биометрию у себя и пользоваться ей эксклюзивно.

«В своём письме ЦБ РФ даёт прямой ответ на этот вопрос: во-первых, проведя идентификацию, банк должен разместить сведения о клиенте в ЕСИА. Во-вторых, биометрические данные клиента банк должен разместить в ЕБС. Клиент должен дать согласие, а услуга должна быть бесплатной. И наконец, банк должен проинформировать клиента, куда попадает биометрия — в ЕБС или в собственную базу данных банка», — разъяснил Делицын.

Безусловно, непросто найти выгоду для конкретного небольшого банка от такой общественно-полезной работы на благо всей банковской системы, но с самостоятельной покупкой оборудования. Простых обывателей (но не банки) порадует инструкция ЦБ о том, что если гражданин не принес с собой СНИЛС, то банк должен поискать его учётную запись в ЕСИА по паспортным данным.

«А чтобы банки не жаловались, что сотрудникам придётся тратить на такой поиск много времени, ЦБ учит, как убивать двух зайцев сразу: «осуществлять сбор биометрических данных клиента параллельно с поиском, обновлением или регистрацией учётной записи в ЕСИА». Поскольку банки к рекомендациям регулятора сейчас внимательно прислушиваются, можно смело идти сдавать биометрию без СНИЛС», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Центральный банк России выпустил рекомендации для российский банков, которые позволяют усовершенствовать операционные процессы по регистрации граждан в Единой биометрической системе (ЕБС).

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