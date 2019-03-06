Москва, 6 марта, 2019, 12:54 — ИА Регнум. Московские власти не смогут повлиять на результаты выборов по итогам электронного голосования. Такое мнение 6 марта высказал председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков в ходе дискуссии на IX Московском гражданском форуме «Мой город — мой район. Перспективы развития».

Дарья Антонова ИА REGNUM Константин Ремчуков

«Наша комиссия предлагает проводить электронные голосования по системе блокчейна. По этой системе происходят выплаты населению. Но как только дошло до голосования, мы слышим: власти будет легче манипулировать итогами выборов. Это чушь, это нонсенс. Обсуждение на общественном уровне вплоть до приглашения самых крутых хакеров из Кремниевой долины, которые попробуют взломать систему, повысит доверие к электронному голосованию и продвинет Москву, как самый развитый горд России, ещё дальше. И вообще, Москва — столица гражданского общества страны», — отметил Ремчуков.

Позицию председателя поддержал руководитель комиссии Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества Алексей Венедиктов. По его словам, процесс цифровизации затрагивает все сферы жизни и выборы органов власти не должны быть исключением. Тем не менее, действовать здесь нужно осторожно.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Венедиктов

«Многие страны экспериментируют. Какие-то страны отказываются, какие-то принимают. В Эстонии 44% избирателей голосовали электронно. И это вопрос доверия. Знаю, Сергей Семёнович (Собянин), что вы со скепсисом относитесь к идее электронного голосования. Я тоже отношусь со скепсисом. У нас вчера было бурное обсуждение. Наше предложение следующее: мы просим вас поддержать идею электронного голосования на выборах в Мосгордуму. В небольшом количестве округов от 1 до 3, нужно предоставить возможность для избирателей голосовать электронным или бумажным способами. Электронное голосование не заменяет бумажного, оно не насильно внедряется», — отметил Венедиктов.

Также он поддержал и идею нанять хакеров, чтобы проверить, можно ли взломать систему и повлиять на результаты электронных выборов.

«Взломают систему — нужно будет отложить, не взломают — докажут надёжность», — предложил Венедиктов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, законопроект о создании цифровых участков для голосования рассматривают в Государственной думе РФ. С инициативой выступили представители всех фракций Госдумы. Законопроект предусматривает возможность наделить ряд избирательных участков в Москве статусом цифровых участков при проведении выборов 8 сентября 2019 года.