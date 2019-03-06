Собянина попросили ввести электронное голосование на выборах в Мосгордуму
Москва, 6 марта, 2019, 12:54 — ИА Регнум. Московские власти не смогут повлиять на результаты выборов по итогам электронного голосования. Такое мнение 6 марта высказал председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков в ходе дискуссии на IX Московском гражданском форуме «Мой город — мой район. Перспективы развития».
«Наша комиссия предлагает проводить электронные голосования по системе блокчейна. По этой системе происходят выплаты населению. Но как только дошло до голосования, мы слышим: власти будет легче манипулировать итогами выборов. Это чушь, это нонсенс. Обсуждение на общественном уровне вплоть до приглашения самых крутых хакеров из Кремниевой долины, которые попробуют взломать систему, повысит доверие к электронному голосованию и продвинет Москву, как самый развитый горд России, ещё дальше. И вообще, Москва — столица гражданского общества страны», — отметил Ремчуков.
Позицию председателя поддержал руководитель комиссии Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества Алексей Венедиктов. По его словам, процесс цифровизации затрагивает все сферы жизни и выборы органов власти не должны быть исключением. Тем не менее, действовать здесь нужно осторожно.
«Многие страны экспериментируют. Какие-то страны отказываются, какие-то принимают. В Эстонии 44% избирателей голосовали электронно. И это вопрос доверия. Знаю, Сергей Семёнович (Собянин), что вы со скепсисом относитесь к идее электронного голосования. Я тоже отношусь со скепсисом. У нас вчера было бурное обсуждение. Наше предложение следующее: мы просим вас поддержать идею электронного голосования на выборах в Мосгордуму. В небольшом количестве округов от 1 до 3, нужно предоставить возможность для избирателей голосовать электронным или бумажным способами. Электронное голосование не заменяет бумажного, оно не насильно внедряется», — отметил Венедиктов.
Также он поддержал и идею нанять хакеров, чтобы проверить, можно ли взломать систему и повлиять на результаты электронных выборов.
«Взломают систему — нужно будет отложить, не взломают — докажут надёжность», — предложил Венедиктов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, законопроект о создании цифровых участков для голосования рассматривают в Государственной думе РФ. С инициативой выступили представители всех фракций Госдумы. Законопроект предусматривает возможность наделить ряд избирательных участков в Москве статусом цифровых участков при проведении выборов 8 сентября 2019 года.