Санкт-Петербург, 6 марта, 2019, 12:46 — ИА Регнум. Для малых средств размещения в жилом фонде в Жилищном кодексе нужно предусмотреть все необходимые ограничения, закон должен быть компромиссом, а не запретом, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 6 марта, глава петербургского филиала Российской гостиничной ассоциации Алексей Мусакин, комментируя принятие закона о хостелах.

gery Хостел

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Госдума приняла в окончательном чтении закон о запрете оказывать гостиничные услуги в многоквартирных домах. В жилых домах запрещено размещать хостелы и оказывать гостиничные услуги, но не запрещено использовать такие помещения для временного размещения граждан.

«Формулировки этого закона нуждаются в уточнении. Если он будет действовать в той версии, которая рассматривалась, то под запрет могут попасть не только средства размещения в многоквартирных домах, но и гостевые дома, хотя у них-то никаких соседей нет.

Перевод помещений малых средств размещения в нежилой фонд зачастую невозможен. В Жилищном кодексе нужно создать отдельный раздел и предусмотреть все необходимые ограничения.

Конечно, для создания средства размещения в многоквартирном доме нужно согласие жильцов. Также они должны оплачивать коммунальные услуги по коммерческим тарифам и платить налоги. Должны быть ограничения по перепланировкам. Но правила должны быть компромиссом, а не запретом», — отметил Алексей Мусакин.