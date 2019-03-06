Калуга, 6 марта, 2019, 12:39 — ИА Регнум. Калужскую область посетил французский историк и археолог Пьер Малиновский. Целью визита стала встреча со студентами Калужского государственного университета имени Циолковского, прошедшими отбор для участия в раскопках в рамках проекта историка, посвященного восстановлению исторической памяти.

Фото пресс-службы Агентства по развитию туризма Калужской области На встрече с калужскими студентами

Как сообщили 6 марта корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве по развитию туризма Калужской области, нескольких лет военный историк Пьер Малиновский ведет раскопки в пригородах города Реймс региона Шампань — Арденны в поисках останков солдат Русского экспедиционного корпуса, участвовавшего в Первой мировой войне на территории Франции в рамках интернациональной помощи и обмена между союзниками по Антанте.

На протяжении десятилетий ключевую роль во взаимодействии России и Франции играет сотрудничество в осуществление миротворческих миссий и культурно-образовательных проектов.

В Калуге историк из Франции Пьер Малиновский встретился с ректором КГУ Максимом Казаком и студентами, отобранными для участия в раскопках в рамках третьего проекта Пьера Малиновского, посвящённого Отечественной войне 1812 года. Всего к участию в проекте приглашены четверо калужских студентов.

Напомним, в мае 2019 года состоится археологическая экспедиция под город Смоленск на место одного из сражений Отечественной войны 1812 года, известного как бой у Валутиной Горы. Это уникальный исследовательский проект, организованный Российско-французским фондом исторических инициатив по инициативе его руководителя Пьера Малиновского, при поддержке Министерства обороны и Министерства культуры России и Франции. Одной из целей проекта является установление места захоронения французского генерала Сезара Шарля Гюдена, товарища императора Наполеона, эксгумация его останков и перезахоронение их во Франции.

В этом проекте планируют принять участие ведущие российские и французские ученые, и эксперты в области археологии, истории, антропологии. Также предполагается визит на место раскопок потомков генерала Гюдена. К участию в проекте также приглашены французские и российские студенты.