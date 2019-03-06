Нью-Дели, 6 марта, 2019, 19:49 — ИА Регнум. Премьер-министр Индии Нарендра Моди дал старт единой национальной транспортной карте. По сообщению индийского информационного издания «Адж так», данная транспортная карта позволит владельцам оплачивать проезд на различных видах транспорта по всей стране.

Ramesh NG Автобус. Индия

Нарендра Моди заявил, что введение новой транспортной карты позволит автоматизировать процесс оплаты проезда, а также снизить долю наличных средств в платежах за транспортные услуги. Премьер-министр Индии также подчеркнул, что новая автоматизированная система взимания платы за проезд является первой полностью разработанной в Индии.

Обладатели единой национальной транспортной карты смогут оплачивать ей проезд на метро и автобусах, налог за пользование платными автомобильными магистралями, а также счета за парковку. Данная карта будет функционировать в национальной платежной системе Индии RuPay.