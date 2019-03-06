Сеул, 6 марта, 2019, 20:09 — ИА Регнум. Количество приезжающих в Южную Корею туристов из Японии значительно выросло за последний год, несмотря на резкое ухудшение отношений между странами. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на данные министерства юстиции.

В период с ноября по январь включительно в Южную Корею из Японии прибыло 770 тысяч туристов, что на 33% выше показателя за аналогичный период 2017—2018 годов. Отмечается, что это наибольшее увеличение туристического потока по сравнению с гостями из других стран. Так, например, из Китая приехало на 28,5% больше туристов, и их общее число составило 1,27 миллиона человек — треть от всех иностранных туристов.

В свою очередь, южнокорейцы тоже стали посещать Японию больше — туристический поток составил 780 тысяч человек. Положительная тенденция наблюдается вопреки конфликту двух стран. Отношения испортились из-за военных провокаций с обеих сторон на море, ареста активов японской компании Sumitomo и ряда других причин.