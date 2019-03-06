Сеул, 6 марта, 2019, 20:44 — ИА Регнум. В правительстве Республики Корея принято решение о смене послов в трёх ключевых странах — Китае, России и Японии. Таким образом, в Сеуле рассчитывают скорректировать свою внешнюю политику и заручиться поддержкой влиятельных внешних игроков для развития мирного процесса на Корейском полуострове, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на источники.

Nvkz-chess.ru Смена фигур

Дипломатическую миссию в Китае возглавит Чан Ха Сон — бывший начальник политического управления администрации президента. Для несения службы в Японии в Токио отправится Нам Гван Пхё, ранее входивший в состав Совета национальной безопасности. С новым послом связывают надежды на улучшение отношений Южной Кореи и Японии, которые резко ухудшились осенью прошлого года.

Послом Республики Корея в России станет генеральный консул во Владивостоке Ли Сок Бэ. Он сменит на посту У Юн Гына, который оказался вовлечён в коррупционный скандал. Ранее в Южной Корее его обвинили в получении взятки в 9000 долларов.

Официально о назначении послов не сообщается. В данный момент Республика Корея по дипломатическим каналам проводит процедуру получения агремана — согласия страны, куда отправится посол, на назначение.