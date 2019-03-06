Таганрог, Ростовская область, 6 марта, 2019, 12:35 — ИА Регнум. Нескольким населённым пунктам в Ростовской области, расположенным на берегу Азовского моря, угрожает затопление. Телеканал НТВ информирует, что причина кроется в высоком темпе размыва прибрежной полосы.

Иван Шилов ИА REGNUM Азовское море

По словам жителей села Весёло-Вознесенка, только в этом населённом пункте за несколько десятков лет Азовское море поглотило около 10 домов и несколько улиц.

Профессор кафедры океанологии Южного федерального университета Людмила Беспалова сообщает, скорость размыва береговой линии составляет от двух до пяти метров в год.

«Берега Азовского моря сложены лёгкими размываемыми суглинистыми и глинистыми породами. Это один из главных факторов», — отметила она.

Ситуация осложнена тем, что в этом районе участились шторма.

Администрация Неклиновского района поясняет, что решить проблему можно, но таких средств — около 40 млрд рублей — в бюджете просто нет. При этом региональные власти пытаются вынести решение этой проблемы на федеральный уровень.

Стоит отметить, что ещё в 2013 году в Ростовской области из-за ураганного ветра, который поднял уровень воды в Азовском море до критических отметок, был объявлен режим чрезвычайной ситуации. В зоне подтопления оказались тысячи местных жителей. Осенью 2014 года ситуация повторилась.

ИА REGNUM напоминает, что в результате сильного ветра и нагонной волны в сентябре 2014 года на Дону оказались затоплены почти 4 тыс. домов и 13 социальных объектов, на несколько дней остались без электричества более 500 населенных пунктов с населением 229 тыс. человек. В семи муниципалитетах был объявлен режим ЧС.

Наибольший удар стихии пришёлся на Ростов, Азов, Таганрог, Азовский, Неклиновский, Мясниковский, Багевский районы.

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