Амман, 6 марта, 2019, 20:13 — ИА Регнум. Министерство водных ресурсов и ирригации Королевства Иордания заявило о начале реализации масштабных водных проектов, которые являются приоритетными для водной безопасности страны.

Aviad2001 Акаба

Сообщается, что в планах осуществление запуска пяти крупных проектов, в частности, проекта по опреснению воды в районе города Акабы на Красном море. Иорданское новостное издание Al Ghad отмечает, что суммарно проекты оцениваются в 2,11 миллиарда долларов.

Также, помимо проекта в Акабе, планируется запустить программы по опреснению соленых грунтовых вод в районе Вади-Хасбан, мощность которых составит от 10 до 15 миллионов кубических метров. Ожидается, что полностью реализация проектов завершится до 2022 года.

Опреснение воды является единственной безопасной альтернативой, которая отвечает запросам устойчивого развития, с целью удовлетворения текущих и будущих потребностей населения Иордании в водных ресурсах. У королевства не существует альтернативы водоснабжению в пределах национальных границ, поэтому единственным решением данной острой проблемы являются проекты по опреснению воды Красного моря.