Исламабад, 6 марта, 2019, 21:47 — ИА Регнум. Постоянный представитель Пакистана в ООН Малиха Лоди заявила, что нынешний конфликт между Исламабадом и Нью-Дели угрожает мирному процессу в Афганистане.

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По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Малиха Лоди отметила, что из-за напряженной ситуации в Кашмире Пакистану приходится концентрировать свои основные силы на восточной границе. Это отвлекает внимание Исламабада от северного и западного направления, что может поставить под угрозу все достижения мирного процесса в Афганистане. Это наносит удар и по стратегии США, которые прилагают большие усилия для организации переговоров в Афганистане. Малиха Лоди также отметила, что Индия «поступает безответственно, выдвигая обвинения против Пакистана за события, которые произошли по ее вине».

Напомним, что Пакистан является одним из главных организаторов афганского переговорного процесса, в частности, между США и «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).