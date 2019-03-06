Исламабад, 6 марта, 2019, 21:36 — ИА Регнум. Премьер-министр Пакистана Имран Хан публично заявил, что не считает себя достойным Нобелевской премии мира за деэскалацию напряженности в отношениях с Индией.

World Economic Forum Имран Хан

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, об этом пакистанский премьер написал на своей личной странице в социальной сети Twitter. Имран Хан также отметил, что престижная награда должна достаться тому, кто разрешит проблему Кашмира «в соответствии с желанием его народа».

Ранее в Пакистане начался сбор подписей под петицией о выдвижении Имрана Хана на Нобелевскую премию мира после его обращения к нации 27 февраля, в котором он предложил своему индийскому коллеге Нарендре Моди приступить к мирным переговорам для прекращения опасного конфликта между двумя державами, обладающими ядерным оружием.