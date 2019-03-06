Исламабад, 6 марта, 2019, 19:54 — ИА Регнум. Пакистан полностью открыл свое воздушное пространство после почти недельного запрета на полеты над страной.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, Администрация гражданской авиации Пакистана заявила, что «все аэропорты страны работают, а воздушное пространство открыто». Запрет на полеты, введенный 27 февраля после воздушного боя между ВВС Индии и Пакистана в Кашмире, привел к частичному нарушению воздушного сообщения с Южной Азией. Некоторый аэропорты страны начали открываться 1 марта, однако полноценное сообщение было восстановлено только сейчас.

27 февраля ВВС Пакистана провели воздушную операцию над территорией индийского штата Джамму и Кашмир. По данным пакистанских военных, в воздушном бою было сбито два индийских истребителя МиГ-21, один индийский пилот попал в плен. Ранее, 26 февраля, по подтвержденным данным, самолеты индийских ВВС нарушили воздушное пространство Пакистана в рамках санкционированной Нью-Дели военной акции. Индия обвиняет Пакистан в подготовке теракта 14 февраля в штате Джамму и Кашмир, жертвами которого стали 44 человека.