Москва, 6 марта, 2019, 12:08 — ИА Регнум. Законопроект о недопустимости оскорбления госсимволов Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 6 марта. Инициатива была доработана ко второму чтению.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственная дума

Формулировка «неуважение» могла подразумевать различные толкования, отмечают в профильном комитете Госдумы. При подготовке ко второму чтению законопроекта она дополнена уточнением «оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность».

Таким образом, речь идет об ограничении доступа к информации, «выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ».

Назначить наказание по этому виду правонарушения сможет только суд, что открывает возможность общественного контроля. Предполагается, что все дела, которые будут возбуждаться по данной статье полицией, будут под особым контролем прокуратуры.

В случае обнаружения в интернете или соцсетях такого рода информации (в виде текста или карикатуры, рисунка), Генеральный прокурор РФ или его заместители обращаются в Роскомнадзор с требованием о принятии мер по удалению указанной информации и по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим указанную информацию, в случае ее неудаления.

Роскомнадзор направляет лицу, обеспечивающему размещение информационного ресурса, уведомление о нарушении порядка распространения информации с требованием принять меры по удалению такой информации, фиксирует дату и время направления уведомления.

На удаление информации даются сутки. Блокировка ресурса наступает после неисполнения требований Роскомнадзора.