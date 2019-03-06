Москва, 6 марта, 2019, 12:08 — ИА Регнум. Росстат, который все чаще преподносит приятные сюрпризы гражданам РФ в виде оптимистичных данных по российской экономике, сообщил о росте накоплений населения России в 2018 году на 9,4% по сравнению с 2017 годом, до 33,6 трлн руб., из которых две трети (22,3 трлн руб.) хранится в банках. Однако ранее говорилось, что сбережения населения сокращались, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

ИА REGNUM Рубль и доллар

«Так, февральские данные Росстата, вышедшие почти одновременно, показывают, что в начале 2019 года объем сбережений граждан начал сокращаться и понизился к концу февраля на 2% по сравнению с декабрем 2018 года, до 32,9 трлн руб.

Доля накоплений, хранящихся в банках, в феврале почти не изменилась и составила все те же две трети совокупного объема сбережений населения. Однако доля сбережений в наличных деньгах сократилась за месяц с 18,8% до 18,4%, а доля вложений в ценные бумаги выросла на 0,4 процентного пункта — до 5,02 трлн руб.», — привела цифры эксперт.

Можно также отметить, что еще к концу декабря 2018 года, даже несмотря на обесценение рубля к доллару за 2018 год на 20%, у населения упал интерес к сбережениям в валюте, как к наличной валюте, так и к валютным депозитам. В частности, по данным Росстата, в декабре 2018 года российские граждане хранили в валюте всего 2,4% своих сбережений, хотя с 2015 по 2017 год доля сбережений россиян в валюте не опускалась ниже 3% совокупного объема сбережений.

«Парадокс слабого интереса к валютным активам на фоне достаточно сильного обесценения рубля может объясняться тем, что у граждан вырос интерес к инвестициям в ценные бумаги. Это неудивительно: ведь на «дивидендных» акциях в 2018 году можно было заработать в несколько раз больше, чем на банковских процентах по депозитам, особенно с учетом того, что процентные ставки начали расти только в IV квартале 2018 года», — пояснила Мильчакова.

Стоит напомнить, что в 2018 году индекс Московской биржи вырос не очень сильно — всего на 6,5% (при росте годовой инфляции до 4,3%), однако акционеры нефтяных компаний не проиграли. Например, обыкновенные акции «Татнефти» за 2018 год подорожали более чем на 44%, «Лукойла» — на 38%, «Роснефти» — на 37%.

«Некоторое снижение сбережений в феврале 2019 года объяснимо снижением реальных доходов и ростом инфляции, что связано с повышением НДС и тарифов на ЖКХ. Однако если ЦБ РФ и Минфину удастся в течение года удержать инфляцию под контролем, можно будет ожидать постепенного роста сбережений, тем более что процентные ставки в текущем году имеют тенденцию к росту.

Что касается роста интереса к ценным бумагам, то он вполне объясним, когда национальная валюта обесценивается, реальные доходы падают и для граждан растут риски. Вполне объяснимо, что у людей просыпается «аппетит к риску» и желание компенсировать эти риски более высокой доходностью по операциям с рискованными инструментами», — высказала своё мнение эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, Росстат сообщил, что зафиксировал рост накоплений у российских граждан. При этом ранее статистическая служба утверждала, что сбережения населения за февраль 2019 года сократились на 2,4%.

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