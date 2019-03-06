Москва, 6 марта, 2019, 12:10 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы приняли решение в ходе правительственного часа сконцентрироваться на самом важном, а именно на своевременном выполнении поручений президента РФ Владимира Путина, поэтому разговор с главой Минэкономразвития получился «непростым». Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 марта, об этом журналистам заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин после того, как Госдума в ходе пленарного заседания перенесла выступление министра на более поздний срок.

Дарья Антонова ИА REGNUM Максим Орешкин

«У нас сегодня состоялся непростой разговор в Госдуме. Вопрос, который был поставлен ребром, вопрос исполнения национальных проектов. Мы ушли в обсуждение отдельных нацпроектов, к общей ситуации, ситуации с нацпроектами», — объяснил Орешкин.

По его словам, министерство заявило тему, касающуюся реализации нацпроекта по малому и среднему предпринимательству, и по этой теме у МЭР были конкретные данные. Однако затем депутаты решили расширить эту тему и обсудить реализацию всех национальных проектов в регионах в целом.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил главу МЭР представить цифры, которые регионы уже реализуют в рамках нацпроектов. Между тем конкретных цифр у Орешкина не оказалось, так как, по его словам, соглашения с регионами только заключены и для перехода к реализации средств необходим ряд бюрократических процедур. Депутаты высказали опасение, что деньги могут поздно уйти в регионы, а значит, нацпроекты и, соответственно, поручения президента будут под угрозой невыполнения.

«Мы тоже постоянно отмечаем, что своевременное исполнение — это залог того, что экономика будет развиваться успешно. Вопрос оказался поставлен парламентом гораздо шире, чем это изначально было запланировано», — отметил Орешкин.

Поэтому депутаты приняли решение перенести правительственный час с министром на более поздний срок.

«Решение, которое было принято парламентом, и я его поддержал, это перенос обсуждения на конец марта — начало апреля для того, чтобы сконцентрироваться на общей картине не только с исполнением нацпроектов, а в целом на достижении национальных целей развития», — сказал министр.